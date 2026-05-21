Туристы стали чаще ездить весной в малые города и села Самарской области

С приходом тепла интерес к экотропам и волжским панорамам заметно вырос / Фото: предоставлено пресс-службой ПАО "МегаФон"

Туристы стали чаще выбирать для путешествий малые города и районы Самарской области. Весной 2026 года число поездок за пределы Самары выросло на 16%. Такие данные приводят аналитики МегаФона.

Согласно исследованию, в апреле-мае путешественники больше всего интересовались небольшими городами и селами с богатой историей и природными достопримечательностями. Лидером стал Жигулевск — число гостей там увеличилось на 26%. На втором месте — Тольятти (+19%). Также аналитики отмечают приток гостей в Нефтегорск (+17%), в Сызрань (+15%), в Октябрьск (+14%) и в Новокуйбышевск (+11%).

Если говорить о небольших поселениях, то заметнее всего турпоток вырос в деревнях на территории нацпарка «Самарская Лука». Втрое выросло число гостей в Брусянах и в Новинках, вдвое — в Севрюкаево. Весной чаще всего там бывали проезжие из Москвы, Саратовской, Ростовской, Волгоградской и Астраханской областей.

«С наступлением тепла гости и жители региона все чаще выбираются за пределы Самары. Мы готовимся к этому заранее, еще зимой. Основные задачи — расширить покрытие LTE и увеличить емкость там, где пользователей станет больше», — прокомментировал директор МегаФона в Самарской области Никита Пикульников.

По его словам, с начала 2026 года на новые скорости перешли свыше 55 небольших населенных пунктов региона. Больше всего базовых станций инженеры оператора обновили в Ставропольском, Красноярском, Волжском и Сергиевском районах.

