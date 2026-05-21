Правительство Самарской области представило отчет о работе за 2025 год

Доходы областного бюджета в 2025 году составили более 296 млрд рублей, расходы – более 343 млрд рублей. Фото: Самарская губернская Дума

21 мая первый заместитель губернатора – председатель правительства Самарской области Виталий Шабалатов представил депутатам Самарской Губернской Думы отчет о деятельности регионального правительства за 2025 год. Заседание началось с минуты молчания в память о двоих жителях Сызрани, погибших при атаке БПЛА.

«Доходы областного бюджета в 2025 году составили более 296 млрд рублей, расходы – более 343 млрд рублей. Две трети расходов, то есть почти 230 млрд рублей, направили на социальную сферу. Среднемесячная зарплата достигла 79 тысяч рублей, среднедушевые доходы – более 59 тысяч рублей. Уровень бедности снизился с 8,1% до 7,5%», – рассказал Виталий Шабалатов.

Валовой региональный продукт по сравнению с 2024 годом увеличился на 10,7 млрд рублей и составил 3,3 трлн рублей, а объем инвестиций достиг 604,6 млрд рублей. По уровню занятости участников СВО Самарская область вошла в топ-5 регионов России.

В 2025 году в регионе ввели в эксплуатацию 501,4 км автомобильных дорог, благоустроили 115 дворовых и 129 общественных территорий, открыли новую поликлинику в поселке Смышляевка на 1062 посещения в смену и 48 фельдшерско-акушерских пунктов. Парк общественного транспорта пополнился 279 автобусами, 40 трамвайными вагонами и 16 троллейбусами. Меры социальной поддержки получил почти каждый третий житель региона – 1 млн человек.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал