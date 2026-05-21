Председатель самарской губдумы прокомментировал отчет правительства за 2025 год

Фото: Самарская Губернская Дума

Председатель Самарской Губернской Думы, академик РАН Геннадий Котельников прокомментировал отчет правительства региона о работе за 2025 год. Он рассказал, что положительные результаты прошлого года были бы невозможны без взаимодействия исполнительной и законодательной власти.

«Хочу от имени всего депутатского корпуса поблагодарить Виталия Шабалатова, председателя правительства, за подробный и обстоятельный доклад. Правительство под руководством губернатора Вячеслава Федорищева ведет постоянную поступательную работу по социально-экономическому развитию региона и повышению уровня жизни населения. Все социальные гарантии сохранены в полном объеме, как и социальная направленность расходов областного бюджета», – рассказал Геннадий Котельников.

По его словам, Губернская Дума и правительство региона и впредь будут работать в тесной связке, ведь это помогает достичь всех поставленных целей.

