В Самарской области обсудили итоги прохождения отопительного сезона

Они обсудили итоги прохождения отопительного сезона 2025/26 года. Фото: «Т Плюс»

Глава энергокомпании «Т Плюс» Павел Сниккарс посетил Самарскую область и провел совещание с главными инженерами всех филиалов региона. Они обсудили итоги прохождения отопительного сезона 2025/26 года и ключевые направления повышения эффективности работы ТЭЦ, ГРЭС, котельных и тепловых сетей. Также он посетил Центр мониторинга качества, чьи специалисты держат на контроле параметры теплоснабжения и горячего водоснабжения во всех регионах.

«Приоритетными направлениями развития ЦМК должны оставаться контроль за отклонениями качества теплоснабжения у клиентов, а также мероприятия, направленные на его оперативное восстановление», – рассказал Павел Сниккарс.

Также он осмотрел Самарский учебно-курсовой комбинат – главный центр подготовки специалистов «Т Плюс» – и Самарскую ТЭЦ – крупнейший объект генерации в областной столице.

