В Самаре пройдет летняя встреча лидеров индустрии недвижимости

Конференция для девелоперов состоится 25 июня / Фото: пресс-служба Сбербанка

В Самаре 25 июня состоится конференция Domclick Digital Day. Ее участниками станут лидеры индустрии недвижимости. Эксперты подведут итоги первого полугодия и наметят планы развития рынка на вторую половину 2026 года.

В программе конференции: свежая аналитика, разбор реальных кейсов и обзор международных трендов. Эксперты разберут экономические прогнозы, трансформацию спроса на жилье, законодательные риски, технологическую безопасность сделок и влияние ИИ.

Также предусмотрен закрытый трек для девелоперов, где они смогут в узком кругу обсудить актуальные темы эскроу и проектного финансирования в 2026 году.

Запланированы выступления первых лиц Домклик, Сбербанка, представителей власти и бизнес-сообщества. Принять участие в конференции можно будет как очно (после покупки билета), так и онлайн (регистрация бесплатна).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал