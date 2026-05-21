В Самарской области произошло смертельное ДТП

Водитель автомобиля Ока скончался на месте происшествия. Фото: ГУ МВД России по Самарской области.

21 мая в 15:30 В Шигонском районе Самарской области 47-летний водитель за рулем Lada Niva ехал со стороны села Шигоны в направлении села Новодевичье. На 5-м километре трассы при повороте налево он не предоставил преимущество в движении, из-за чего столкнулся с автомобилем Ока под управлением 72-летнего водителя, который ехал во встречном направлении. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

«Водитель автомобиля Ока скончался на месте происшествия», – рассказали в надзорном ведомстве.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего и проводят проверку.

