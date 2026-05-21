В Самарской области водитель Nissan съехал в кювет и погиб

21 мая в 18:21 на 932-м километре трассы М-5 в Сызранском районе Самарской области автомобиль Nissan съехал в кювет. В результате происшествия водитель иномарки погиб на месте. Об этом сообщает Центр по делам ГО, ПБ и ЧС.

«На месте ДТП работали пожарные-спасатели поисково-спасательного отряда №47 противопожарной службы Самарской области. Они проводили аварийно-спасательные работы: сбор информации и отключение аккумуляторной батареи. Также там работали сотрудники Госавтоинспекции и медицинские работники», – рассказали в ведомстве.

Информация о личности погибшего и обстоятельства происшествия сейчас устанавливают.

