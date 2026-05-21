В Самаре задержали мошенника, обещавшего передать 1,2 млн рублей взятки полиции

На самом деле он не имел реальной возможности и намерений выполнить обещанное

Житель Самары пообещал знакомому помочь вернуть изъятое сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области имущество. Для этого у него якобы имелись знакомые в органах, которые, однако, не стали бы это делать бесплатно, поэтому он попросил у потерпевшего 1,2 млн рублей, чтобы передать их в качестве взятки. Об этом сообщает УФСБ России по Самарской области.

«Мошенника задержали во время получения денег. На самом деле он не имел реальной возможности и намерений выполнить обещанное», – рассказали в ведомстве.

В отношении мошенника завели уголовное дело по статье за покушение на мошенничество в особо крупном размере.

