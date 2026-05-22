Самарцам напомнили о разрешенных продуктах на ЕГЭ

Приближается ответственная пора для 11-классников – сдача ЕГЭ. На экзамен можно брать с собой только ограниченный список предметов, в том числе продукты. Что именно разрешено, напомнили в Рособрнадзоре.

«Можно брать с собой на ЕГЭ необходимые лекарства, воду и шоколадку», – прокомментировала пресс-служба ведомства.

В Рособрнадзоре уточнили, что на обертке от шоколадки не должно быть никаких подсказок, а воду лучше брать негазированную.

Напомним, что ЕГЭ в Самарской области начнется с 1 июня. Ранее для самарских выпускников установили минимальные баллы, которые нужно набрать на экзамене.

