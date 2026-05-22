Обновленный проект КРТ на проспекте Кирова вынесут на обсуждение в Самаре

Срок проведения общественных обсуждений - с 19 мая по 9 июня 2026 года

В Самаре вынесут на общественные обсуждения документы по планировке территорий под комплексное развитие. Информация об этом размещена на сайте мэрии. Под КРТ хотят отдать три несмежных участка жилой застройки.

Судя по данным мэрии, территории расположены в границах проспекта Кирова, улиц Краснодонской, Победы, Вольской и переулка Павлова. Ранее сообщалось, что на этом участке хотят построить новый микрорайон почти на 5000 жителей.

«Срок проведения общественных обсуждений - с 19 мая по 9 июня 2026 года», – говорится в документах.

С 26 мая по 2 июня информационные материалы к проекту планировки территории можно будет увидеть на экспозиции в департаменте градостроительства Самары на улице Галактионовской, 132, в холле первого этажа. Экспозиция будет открыта с понедельника по четверг с 09.00 до 17.00, а по пятницам – с 09.00 до 16.00, обед – с 12.30 до 13.18. Самарцы могут внести свои замечания до 2 июня включительно через сайт мэрии, письмом в адрес департамента градостроительства, в журнале посетителей экспозиции.

