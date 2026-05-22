Жительница Самарской области не хотела отдавать бывшему мужу машину

На транспортное средство наложили запрет

Жительница Новокуйбышевска передала бывшему мужу автомобиль и домашний кинотеатр после вмешательства судебных приставов. Супруги решили разойтись, но поделить совместно нажитое имущество мирно не вышло. Суд обязал женщину отдать машину и кинотеатр бывшему супругу. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Самарской области.

«Женщина добровольно отдавать транспортное средство бывшему возлюбленному не захотела. В рамках исполнительного производства судебные приставы предупредили должницу о последствиях неисполнения решения суда. Несмотря на предупреждения, женщина присужденное экс-супругу имущество так и не передала», — рассказали в ведомстве.

В отношении жительницы Новокуйбышевска вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора. На транспортное средство наложили запрет на регистрационные действия. Принятые меры побудили должницу исполнить решение суда. Она передала бывшему мужу принадлежащий ему автомобиль и домашний кинотеатр.

