Самара
НовостиПроисшествия22 мая 2026 5:32

Пожилые супруги в Самарской области перевели мошенникам два миллиона рублей

Александра ТАЙБАТРОВА
Пожилые супруги стали переводить свои накопления на счета, реквизиты которых им присылал незнакомец

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области пожилая пара супругов стала жертвой мошенников и потеряла свои сбережения. Об этом случае рассказали в МВД региона. Сначала мошенники звонили супругам под видом сотрудников банка, а потом притворились сотрудниками правоохранительных органов.

Самарцев убедили, что их персональные данные похитили, а от их имени делали денежные переводы в поддержку ВСУ. Испугавшись липовой уголовной ответственности за финансирование терроризма, пожилые супруги стали переводить свои накопления на счета, реквизиты которых им присылал незнакомец.

За месяц супруги перевели около двух миллионов рублей. Потом они поняли, что стали жертвой мошенников, и обратились в полицию.

Самарцам напоминают, что ни банковские работники, ни сотрудники полиции и других правоохранительных органов никогда не просят перевести деньги на «безопасный» счет под предлогом их «проверки» или для «сохранности». Более того, никаких «безопасных» счетов не существует. если вас убеждают перевести сбережения на незнакомые реквизиты под такими предлогами, прекращайте разговор: скорее всего, вам звонят мошенники.

