Самарский производитель катеров сократил время их сборки на 30%

Фото: минпромторг Самарской области

Самарская компания успешно завершила пилот федерального проекта. Помощь предприятию оказали сотрудники Регионального центра компетенций Самарской области. Время сборки катеров удалось сократить на 30%. Об этом сообщает министерство промышленности и торговли Самарской области.

«Катера и лодки производства компании расходятся по всей стране. Чем быстрее и эффективнее завод их выпускает, тем больше людей могут позволить себе активный отдых на воде. Это развитие внутреннего туризма и доступность водного транспорта для жителей России. Повышение производительности здесь работает напрямую на качество жизни», — отметил глава регионального Минпромторга Денис Гурков.

Компания выпускает алюминиевые лодки под брендами VOYAGER, Discovery, FISHPRO, YAVA и «Волжанка». Продукция известна рыбакам и туристам от Карелии до Камчатки. Следующий этап на предприятии — тиражирование успешных практик на другие процессы. Там уже подготовили сертифицированных внутренних тренеров, которые будут передавать знания коллегам. Участие в федеральном проекте бесплатное.

