В Самаре дорожную разметку нанесут на площади 150 тысяч кв. метров в 2026 году

Обновляют разметку на всех дорожных объектах Фото: администрация Самары

В Самаре в этом году дорожную разметку нанесут на площади 150 тысяч квадратных метров. Первый этап обновления завершается. В течение апреля и мая в рамках гарантийных обязательств линии наносят на 50 тысячах квадратных метров. Об этом сообщает администрация Самары.

«Сотрудники службы обновляют разметку на всех дорожных объектах. Особое внимание уделяют главным магистралям и улицам, участкам возле образовательных, медицинских и социальных учреждений, а также у крупных транспортных узлов. Помимо разделительных линий и пешеходных переходов, обновляют стрелки, стоп-линии на подъезде к светофорным объектам и другую маркировку», — рассказали в мэрии.

Разметку наносят механизированным способом и вручную. Предварительно участки очищают от пыли и следов старых линий, чтобы материалы надежно легли на асфальт. Всего в 2026 году разметка появится на площади 150 тысяч квадратных метров. Линии обновят в течение лета, а также нанесут после ремонта дорог по нацпроекту.

