В Самаре большинство жителей берут ипотеку на максимальный срок

Большинство самарцев при покупке жилья оформляют ипотеку на максимальный срок, от 20 до 30 лет – об этом рассказали 60% участников опроса, который проводила компания Level Group. Четверть жителей Самары выбирают срок от 10 до 20 лет, и лишь 14% респондентов готовы платить за жилье менее чем 10 лет.

При этом многие самарцы не планируют гасить ипотеку досрочно. Закрыть кредит на жилье раньше срока хотели бы 46%, но точных сроков они не знают. Лишь каждый десятый самарец собирается погасить ипотеку в течение 10 лет.

А вот четверть самарцев ипотеку уже выплатили: об этом рассказали 28% участников опроса.

