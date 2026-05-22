В Самарской области запустили курс по инвестициям в историческую недвижимость

Курс соединяет финансовую выгоду с культурной миссией

В Самарской области стартовал практический курс «Экономика наследия». Он учит жителей инвестировать в историческую недвижимость. Проект создали при поддержке благотворительного фонда «Том Сойер Фест-Наследие». В программе 28 лекций от 24 спикеров. Об этом сообщили на сайте онлайн-курса.

«Курс соединяет финансовую выгоду с культурной миссией. Участники освоят работу с памятниками, ценными градоформирующими объектами и старыми домами. Оценят риски, баланс реставрации и рентабельности, научатся превращать сложные объекты в стратегический актив», — говорится на сайте проекта.

Задача непростая, но все проблемы восстановления зданий перекрываются удовольствием от результата. Главное — решиться, собрать команду единомышленников и опереться на профессионалов.

Напомним, Самара презентовала новый механизм восстановления исторических зданий. Дома начинают передавать инвесторам для реставрации и приспособления под социальные объекты. Также инвесторы выплатят в бюджет Самары до семи миллионов рублей за право отреставрировать ОКН.

