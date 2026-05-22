НовостиОбщество22 мая 2026 6:58

В Самарской области стартовало масштабное профилактическое мероприятие

Полицейские проверят улицы, жилой сектор и миграционные правила в Самарской области
Елизавета ЖИРНОВА
Сотрудники выявляют и раскрывают преступления на улицах Фото: ГУ МВД по Самарской области

22 мая в Самарской области полицейские проводят масштабное профилактическое мероприятие «Профилактика». Его инициировал начальник регионального Главного управления МВД генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов. Сотрудники выявляют и раскрывают преступления на улицах и в общественных местах. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

«Мероприятие направлено на предупреждение преступлений в жилом секторе, пресечение бытовой и рецидивной преступности, выявление нарушений миграционного законодательства, а также пресечение нарушений в области безопасности дорожного движения», — рассказали в ведомстве.

В рейдах участвуют сотрудники органов внутренних дел, дружинники, казаки, работники частных охранных организаций и сотрудники управления Росгвардии по Самарской области. Все службы работают в усиленном режиме.

