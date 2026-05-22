В нацпарке «Самарская Лука» черная кошка Палестина стала гидом для туристов

Палестина отправилась изучать территорию и освоила автостоп Фото: национальный парк "Самарская Лука" | Екатерина Загрекова

В Самарской области на Молодецком кургане черная кошка по кличке Палестина стала неофициальным гидом. Она ходит за туристами, показывает тайные тропы и просит угощение. Историю пушистой сотрудницы рассказали в национальном парке «Самарская Лука».

«Осенью 2024 года кошку принес в визит-центр один из сотрудников Жигулевского лесничества. Ее приняли на работу как будущего мышелова. Кошка прошла стерилизацию, получила ошейник с именем и номером телефона. Повзрослев, она разобралась с мышами и решила наводить порядок вне центра», — поделились в нацпарке.

Палестина отправилась изучать территорию и освоила автостоп. Она запрыгивает в машины туристов, но те быстро возвращают ее по номеру на ошейнике. Кошка гуляет по Молодецкому кургану и Девьей горе, ходит с гостями к сосулькам на залив и дружит с рыбаками. Еще Палестина гоняет лис и защищает туристические тропы. Путешественники часто заранее покупают корм, чтобы встретить пушистую проводницу.

