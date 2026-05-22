«Крылья Советов» стали вторыми в России по трансферному балансу

Самарские «Крылья Советов» стали второй командой в России по трансферному балансу. Положительный баланс зелено-бело-синих согласно порталу transfermarkt составил 4,27 миллионов евро.

Волжане выручили 4,8 миллионов евро на продажах игроков. При этом на приобретение футболистов было потрачено всего 530 тысяч евро. Достичь таких результатов удалось за счет подписания свободных агентов и аренд.

Лучше «Крыльев» по трансферному балансу оказался только столичный «Локомотив». Баланс «железнодорожников» составил 6,33 миллионов рублей.

«Крылья Советов» завершили сезон на 11 месте в турнирной таблице РПЛ.