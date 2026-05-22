В Самарской области водитель ВАЗ 211200 попал в больницу после съезда в кювет

Стаж вождения мужчины составляет 2 года Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Самарской области госпитализировали 40-летнего водителя. Он съехал в кювет и врезался в дождеприемный лоток. Авария случилась в Красноярском районе 21 мая в 19:20 на 9,6 км дороги «Новый Буян — Новоурайкино». Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

«Мужчина управлял автомобилем ВАЗ 211200, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и совершил съезд в кювет с последующим наездом на дождеприемный лоток», — рассказали в ведомстве.

В результате ДТП водителя госпитализировали. Стаж вождения мужчины составляет 2 года. Обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники Госавтоинспекции.

