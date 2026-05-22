Самарская губдума приняла закон об удаленной занятости для участников СВО

Губернской думой принят очень важный закон, который расширяет возможности участников СВО в плане трудоустройства.

В Самарской области решили помочь тем, кто вернулся со спецоперации и пока не может выйти на работу в офис или на предприятие. Депутаты регионального парламента приняли поправки в закон о квотировании рабочих мест. Инициатором выступил губернатор Вячеслав Федорищев.

Главное нововведение касается крупных предприятий, где трудятся от 400 человек. Раньше они просто обязаны были выделять квоты для ветеранов СВО. Теперь появилось новое требование: среди этих мест хотя бы одно должно быть удаленным. Причем трудоустройство на такую вакансию засчитывается сразу за две квоты. Согласно новому закону, предприятия также освободили от обязанности нанимать участников СВО, если в организации уже числятся мобилизованные сотрудники – те, с кем договор приостановлен.

Председатель Самарской Губернской Думы, академик РАН Геннадий Котельников пояснил, что закон сможет решить конкретную проблему для ветеранов.

«Мы приняли очень важный закон, который расширяет возможности участников СВО в плане трудоустройства, - подчеркнул Котельников. - Квота на дистанционную работу предоставляется тем, кому трудно доезжать до места работы. У них снижена мобильность, есть объективные ограничения. Закон позволяет решить эти вопросы».

Особенно это важно для жителей отдаленных районов области. Там квотируемых вакансий мало, а теперь можно устроиться на крупное предприятие в городе, не переезжая и не тратя часы на дорогу. По предварительным оценкам, это создаст около 249 дополнительных рабочих мест.

Участник СВО, выпускник первого потока региональной программы «Школа героев» Валерий Манзур поблагодарил депутатов за то, что не забывают о бойцах.

«Я рад, что Самарская Губернская Дума вместе с правительством и губернатором расширяет меры поддержки, - сказал Манзур. - Хорошо, что для нас готовят квоты. Ребятам это очень нужно. Я сам это почувствовал, когда после стресса не знал, куда двигаться дальше. Хорошо, что попал в «Школу героев». Благодарю депутатов за понимание и за то, что держат вопрос на контроле».