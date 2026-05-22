В Самаре проходит финал Любительской следж-хоккейной лиги

Вход на игры свободный Фото: минспорта Самарской области

В Самаре на трех ледовых площадках проходит четвертый, финальный этап всероссийской Любительской следж-хоккейной лиги (ЛСХЛ). Соревнования объединили 18 команд и более 230 спортсменов из 15 городов России. Победителей определят в четырех дивизионах. Об этом сообщили в минспорте Самарской области.

«Сезон стартовал в ноябре 2025 года. Победитель в каждом дивизионе определяется по сумме всех матчей, сыгранных командами на протяжении четырех этапов. Вход на игры свободный», — рассказали в сообщении.

В дивизионе 2-2 выступает сборная Самарской области. В ее составе — ветераны, в том числе выпускники проекта «Школа героев». В первый день соревнований наши хоккеисты одержали две победы над клубами «Сияжар» из Саранска и «Ратник» из Йошкар-Олы. Матчи проходят 21 и 22 мая во Дворце спорта имени Высоцкого, в СК «Маяк» и «МТЛ-2».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал