ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты России
НовостиПроисшествия22 мая 2026 9:10

В Самаре начали сносить площадку на улице Лукачева после гибели ребенкафото

Авторы (2):
Александра ТАЙБАТРОВА
Анастасия ПРАВДИНА
Игровое оборудование начали демонтировать

Фото: Анастасия ПРАВДИНА. Перейти в Фотобанк КП

Детскую площадку на улице Лукачева в Самаре, где в марте 2026 года погиб ребенок, начали демонтировать. Об этом сообщает корреспондент «КП-Самара», которая сегодня побывала на месте трагедии.

Место трагедии ограждено лентой

Фото: Анастасия ПРАВДИНА. Перейти в Фотобанк КП

8-летний мальчик перелез через ограждение площадки, которая находится на высоте около двух метров. Ребенок поскользнулся, упал. Потом смог встать, сделал несколько шагов – и рухнул. Приехала скорая, не спасти мальчика не удалось, травмы оказались несовместимыми с жизнью.

После ЧП вход на площадку временно ограничили. На месте трагедии жители организовали стихийный мемориал в память о погибшем ребенке. Детские рисунки и игрушки все еще находятся на площадке.

На площадке все еще находятся рисунки и игрушки в память о погибшем мальчике

Фото: Анастасия ПРАВДИНА. Перейти в Фотобанк КП

А вот игровое оборудование начали демонтировать. Место, где погиб ребенок, ограждено лентой. Какова судьба этой площадки, будет ли у местной ребятни место для игр, пока не известно.

