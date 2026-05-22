Лекция о царских грамотах об основании Самары пройдет 28 мая

Лекцию проведет кандидат исторических наук Борис Морозов. Фото: с сайта филиала «Александровская слобода» Государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника

28 мая в музее имени Алабина пройдет лекция «Неизвестные царские грамоты об основании Самары» (0+). Ее проведет кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Отдела археографии Института славяноведения РАН Борис Морозов.

«На лекции он расскажет о грамотах самарским воеводам 1586–1610 годов - от царя Федора Ивановича до Лжедмитрия II», – анонсировала пресс-служба музея.

Уникальные документы нашли в архиве рода Квашниных-Самариных в Государственном историческом музее. Грамоты воевода Квашнин-Самарин вывез в 1675-1677 годах, и теперь это позволит больше узнать об истории Самары.

