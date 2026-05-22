В Самаре откроют мотосезон 23 мая

Принять участие в заезде могут все желающие Фото: Анна САДОВНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре 23 мая состоится открытие мотосезона. Оно станет частью двухдневного фестиваля-выставки «ТурПритяжение». Мотоколонна начнет движение в 12:00 от ТРК «Московский» (18 км Московского шоссе, 25С) и финиширует на парковке ТК «Амбар» (Южное шоссе, 5). Об этом сообщает администрация Самары.

«Мероприятие организовано при поддержке администрации Самары. Принять участие в заезде могут все желающие мотоциклисты без предварительной регистрации», — говорится в сообщении.

В 13:00 и 14:10 запланирована мотоджимхана с показательными заездами профессиональных мотоциклистов. Также пройдут показательные бои от Федерации бокса Самары. А сама выставка «ТурПритяжение» будет работать 23 и 24 мая с 12:00 до 20:00.

