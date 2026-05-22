Подростка доставили в больницу Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Самаре 70-летняя женщина на Mercedes сбила 15-летнего велосипедиста. Авария случилась в Промышленном районе 21 мая в 18:38 возле дома № 258 на улице Ново-Садовая. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

«Женщина за рулем Mercedes-Benz GLS 350 D двигалась по проспекту Кирова со стороны Ново-Садовой в направлении Солнечной. Водитель не выбрала безопасную скорость и не успела среагировать на дорожную ситуацию. Она допустила наезд на подростка, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на велосипеде», — рассказали в ведомстве.

Подростка доставили в больницу, ему назначили амбулаторное лечение. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту ДТП.

