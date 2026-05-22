В Самарской области столкнулись Ford Focus, Lada Granta и Lada Vesta

Фото: ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»

В Самарской области 21 мая столкнулись три автомобиля. В ДТП пострадал человек, его госпитализировали в городскую больницу № 5 Тольятти. Об этом сообщает ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».

«На место вызова направили сотрудников службы пожарно-спасательной части № 146, бригаду скорой помощи и сотрудников Госавтоинспекции. Прибывшие службы установили, что столкнулись Ford Focus, Lada Granta и Lada Vesta. В ходе аварийно-спасательных работ они отключили системы электропитания машин и стабилизировали их», — рассказали в отряде.

Авария случилась в Ставропольском районе в 17:18. Другие обстоятельства ДТП выясняются.

