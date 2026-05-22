В Самаре состоялся семинар по актуальным вопросам НДС и системе СПОТ

Ключевой темой для обсуждения стала Национальная система подтверждения происхождения товаров (СПОТ). Фото: ФНС России

В Самаре сотрудники УФНС России по Самарской области провели семинар для налогоплательщиков. В нем приняли участие более 40 представителей организаций и индивидуальных предпринимателей региона. Ключевой темой для обсуждения стала Национальная система подтверждения происхождения товаров (СПОТ), которая начнет действовать с 1 июня 2026 года для товаров, ввозимых из стран ЕАЭС автомобильным транспортом.

«Импортерам будет необходимо сообщать о предстоящей поставке через систему и вносить обеспечительный платеж до ввоза товара на территорию РФ из стран ЕАЭС. Такой подход исключает риски неуплаты косвенных налогов и создает прозрачные условия для ведения бизнеса», – рассказала начальник отдела камерального контроля НДС Светлана Шнайдер.

Также на семинаре обсудили изменения по НДС, которые возникли после изменения Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ и разобрали самые частые ошибки при исчислении и декларировании НДС.

