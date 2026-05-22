В Самаре пенсионерка лишилась 837 тысяч рублей из-за мошенников

Неизвестный обманом завладел деньгами жительницы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре пенсионерка лишилась 837 тысяч рублей из-за телефонных мошенников. В 2024 году неизвестный обманом завладел деньгами жительницы областного центра. Прокуратура Железнодорожного района установила личности владельцев счетов, на которые перевели похищенные средства. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

«Надзорное ведомство направило в суд пять исковых заявлений о взыскании денег с дропперов. Суд удовлетворил их в полном объеме. Исполнение судебного постановления находится на контроле», — рассказали в ведомстве.

Иски подали для защиты имущественных прав пострадавшей. Фактическое возвращение средств пенсионерке контролирует прокуратура района.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал