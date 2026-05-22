В Самарской области обсудили ведение бизнеса на землях лесного фонда

В мероприятии приняли участие предприниматели, эксперты, представители профильных ведомств. Фото: минэкономразвития Самарской области

21 мая на площадке регионального центр «Мой бизнес» в Самаре прошла встреча «Туризм и рекреация на землях лесного фонда». Мероприятие организовало агентство по привлечению инвестиций, в нем приняли участие предприниматели, эксперты, представители профильных ведомств. Они обсуждали аренду лесных участков, перспективы инвестиций и меры господдержки.

«Лесной фонд - это огромный ресурс для развития туризма в Самарской области», – отметил глава агентства Иван Манаев.

По его словам, агентство помогает предпринимателям, которые заинтересованы в работе с лесным фондом, на всех этапах. О потенциале лесных территорий рассказали министр природных ресурсов региона Артем Ефимов и врио замминистра туризма Аксана Чтецова.

Предприниматели, которые уже работают в этом направлении, поделились своим опытом. Денис Белогаев, соучредитель КФХ «Дворяновка», презентовал проект «Парк альпак», где проводят экскурсии и мастер-классы, рассказал о поддержке со стороны агентства по привлечению инвестиций.

Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области оказывает всяческую поддержку бизнесу в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал