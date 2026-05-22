В Самаре раскрыли средние траты на выпускной для 9 и 11 классов

Средний сбор на выпускной для 11 класса 20 тысяч рублей

В Самаре средний сбор на выпускной для учеников 9 класса достиг 12 тысяч рублей, а для 11 класса 20 тысяч рублей. Об этом сообщает сервис по поиску работы SuperJob.

«13% родителей сообщили, что в 9 классах выпускные вечера проводить не будут, а среди родителей одиннадцатиклассников таких ответов меньше 8%», — рассказали аналитики.

Выпускной наряд для выпускников — отдельная статья расходов. Одежда и обувь для сына-девятиклассника обходятся в среднем в 18 тысяч рублей, а для дочери в 17 тысяч. В 11 классе все наоборот: 21,5 тысячу рублей тратят на юношей, на девушек же 24 тысячи.

При этом 17% родителей сыновей и 15% дочерей девятиклассников не покупают праздничную одежду, а среди одиннадцатиклассников таких меньше: 15% среди родителей юношей и 9% среди родителей девушек.

