В Самарской области зарплаты в сфере управления персоналом выросли на 63%

Количество вакансий с требованием HR-аналитики выросло на 1000% за четыре года.

За четыре года медиана предлагаемой зарплаты в сфере специалистов по управлению персоналом в Самарской области выросла на 63% – с 40 тысяч до 65 тысяч рублей. Это связано с тем, что количество необходимых навыков для них тоже выросло. Если раньше было достаточно уметь подбирать персонал, знать кадровое делопроизводство, 1С: ЗУП и Трудовой кодекс, то сегодня необходимо владеть инструментами аналитики и современными кадровыми сервисами для автоматизации найма. Об этом сообщает hh.ru.

«Наиболее существенный рост продемонстрировали бизнес-тренеры кадровых служб: четыре года назад они могли рассчитывать в среднем на 49,5 тысячи рублей, а сейчас – на 80 тысяч. Руководители отделов персонала стали получать 98 тысяч вместо 70 тысяч, а директора по персоналу – 125 тысяч вместо 100 тысяч», – рассказали аналитики сервиса.

Количество вакансий с требованием HR-аналитики выросло на 1000% за четыре года. Упоминание Битрикс24 увеличилось на 250%, навыки работы с сервисами автоматизации найма (Skillaz, Talantix) в 2022 году не встречались вообще, а сейчас стали обычным требованием. Запрос на знание кадрового электронного документооборота встречается в каждой десятой вакансии.

