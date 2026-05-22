В Самарской области трое мужчин пытались похитить у пенсионерки 7 млн рублей

В Жигулевске трое мужчин попытались похитить у местной жительницы 7 миллионов рублей. Злоумышленники действовали вместе с неустановленными лицами. В октябре 2025 года они получили данные о женщине, позвонили ей и представились сотрудниками ФСБ. Они убедили жительницу Жигулевска передать деньги под предлогом их декларирования. Об этом сообщает пресс-служба Самарского областного суда.

«Потерпевшая намеревалась передать свои средства злоумышленникам. Однако преступные действия пресекли — женщина вовремя обратилась в полицию», — рассказали в пресс-службе.

Уголовное дело поступило в Жигулевский городской суд из Автозаводского районного суда Тольятти. Мужчин обвиняют в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Судебное заседание назначено на 3 июня 2026 года.

