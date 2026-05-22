В Самаре прошел региональный этап олимпиады «Умницы и умники»

В Самарском академическом театре оперы и балета прошел финал регионального этапа телевизионной гуманитарной олимпиады «Умницы и умники». Победителями стали Марианна Пашкова из Жигулевска, Вячеслав Филиппов из Самары и Кирилл Кирсанов из Новокуйбышевска. Все трое, а также призеры, примут участие в олимпиаде сезона 2026/2027 учебного года в эфире Первого канала. Об этом сообщает правительство Самарской области.

«В рамках испытаний заключительного этапа региональной олимпиады школьники вновь продемонстрировали знания в истории, литературе и культуре, а также показали свой навык красноречия. Пусть этот опыт поможет ребятам найти единомышленников и проявить себя», – рассказал министр образования Самарской области Виктор Акопьян.

Следующий этап олимпиады пройдет в Москве. Школьникам компенсируют расходы за поездку, а все победители и призеры получат денежное вознаграждение по 100 и 50 тысяч рублей соответственно.

Победа на федеральном этапе гарантирует поступление на бюджет в МГИМО или в любой вуз родного региона. Кроме того, если самарские ученики станут ее победителями или призерами, то во время обучения им выплатят дополнительные стипендии.

