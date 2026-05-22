Предварительное голосование будет идти с 25 по 31 мая. Фото: партия "Единая Россия"

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев обратился к участникам предварительного голосования. Он напомнил всем кандидатам, что обязательным условием участия в выборах от партии является членство в ней или принадлежность к институту ее сторонников.

«Если кандидат решил идти в Госдуму под флагом нашей партии, то он должен подтвердить серьезность своих намерений. Показать, что не просто использует возможности партии, ее статус и опыт, но и разделяет ее ценности, идеологию и ответственность перед людьми. Это условие обязательно для всех. Попытки спрятать политический статус будут жестко пресекаться», — сказал Медведев.

Избиратели смогут из более чем 5 тысяч кандидатов выбрать тех, кто представит их интересы в Госдуме. С марта участники партийной процедуры вели работу в регионах. Предварительное голосование будет идти с 25 по 31 мая.