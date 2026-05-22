В Самарской области открыли зал греко-римской борьбы в Рощинском

Место для новой секции специально выбрали там, где живут семьи участников СВО. Фото: реготделение партии "Единая Россия"

В пятницу, 22 мая, в Волжском районе Самарской области открылся новый зал греко-римской борьбы. Он появился в поселке Рощинский в рамках проекта «Выбор сильных» партии «Единая России». Координатору партпроекта Александр Живайкин, помощник губернатора Сергей Гайко и глава Волжского района Александр Шарков перерезали символическую ленту и пожелали юным борцам побед.

«Наш проект направлен на развитие массового спорта, патриотическое воспитание молодежи и поддержку семей, чьи отцы сегодня защищают Родину. Пока родители выполняют свой долг, их дети должны иметь возможность полноценно заниматься спортом», —сказал Живайкин.

Место для новой секции специально выбрали там, где живут семьи участников спецоперации. В ходе торжественной церемонии открытия исполнили гимн РФ и провели показательные выступления воспитанников новой секции.

