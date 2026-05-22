Самарец помогал мошенникам из Украины звонить россиянам и выманивать у них деньги

Через нее злоумышленники из Украины звонили россиянам и обманом выманивали у них деньги.

В Самарской области пресекли деятельность участника преступной группы, который был причастен к организации работы абонентских терминалов пропуска трафика и виртуальных телефонных станций. Через них злоумышленники из Украины звонили россиянам и обманом выманивали у них деньги. Об этом сообщает УФСБ России по Самарской области.

«В отношении задержанного завели уголовное дело по статье за незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции, совершенное организованной группой. Ему грозит до 6 лет лишения свободы», – рассказали в ведомстве.

Сейчас ведется работа по установлению других участников преступной группы и других эпизодов их деятельности.

