В Самарской области в 77 частных домах отключили воду

На время проведения работ без холодного водоснабжения остаются потребители 77 частных жилых домов. Фото: ГУ МЧС России по Самарской области.

22 мая в 14:50 в Похвистневском районе Самарской области из-за падения дебета на водозаборной скважине без холодной воды остались жители населенного пункта Малый Толкай. Сейчас ситуация находится на контроле ГУ МЧС России по Самарской области.

«На время проведения работ без холодного водоснабжения остаются потребители 77 частных жилых домов. Водоснабжение социально значимых объектов не нарушено. Принимаются все необходимые меры по восстановлению водоснабжения», – рассказали в ведомстве.

Примерные сроки восстановления водоснабжения пока не называют, однако на месте происшествия проводят ремонтные работы.

