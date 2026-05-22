В Самаре по некоторым адресам из-за ремонтных работ не будет воды 31 мая

В связи с этим по некоторым адресам будет отсутствовать холодное водоснабжение.

с 10:00 31 мая до 00:00 1 июня в Самаре на НСП №107 будут проводить плановые ремонтные работы на сетях водоснабжения и водоотведения. В связи с этим по некоторым адресам будет отсутствовать холодное водоснабжение. Об этом сообщает «РКС-Самара».

«Мы сообщаем адреса возможных отключений заранее и просим сделать запас воды. Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых адресах – предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован», – рассказали в компании.

Вода будет отсутствовать на улице Бакинской, 5-21, 23, 25, 27, 27а, Грозненской, 6, Зеленой, 5-23, 25, 8а, 11а, 15а, Калининградской, 1-52, Кишиневской, 1-22, Медицинской, 1-17, 2, 4, 4к, 6а, Молдавской, 3-17, 12-24, Пугачевском тракте, 8-16, 26-56, 62-66, 62а, Рижской, 1-13, 40 лет Пионерии, 10-23, переулке Строителей, 1-13, Стадионной, 4, переулке Торговом, 3-28, 4а, Нефтяников, 12, 14а, 23-49, 4-22а, Фасадной, 22а, 21а, 13а, 19, 2а, 2, 1-28 и Молодежном переулке, 13, 3-22, 19а, 20а.

