В Самарской области столкнулись грузовик и Lada Granta, пассажир легковушки погиб

22 мая в 16:24 на 1092-м километре трассы М-5 в Сергиевском районе Самарской области Lada Granta столкнулась с грузовым автомобилем. Водителя легковушки с места ДТП доставили в больницу и госпитализировали, а ее пассажир, к сожалению, погиб. Об этом сообщает центр по делам ГО, ПБ и ЧС.

«На месте ДТП работали пожарные-спасатели ПСО 40 противопожарной службы Самарской области, сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой медицинской помощи. Там провели аварийно-спасательные работы: отключили аккумуляторную батарею и деблокировали пострадавших с помощью спецоборудования», – рассказали в ведомстве.

Напомним, автобус с 44 детьми попал в ДТП в Самарской области 22 мая.

