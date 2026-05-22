В Самарской области предприниматель продал пиво подросткам и пытался откупиться

В мае 2026 года в селе Кинель-Черкассы полицейские увидели подростков с бутылками пива, которые они приобрели в одном из кафе. Сотрудники собрали на индивидуального предпринимателя, владельца этого заведения, административный материал и рассказали ему о возможных последствиях этого правонарушения. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Самарской области.

«Зная о возможном привлечении к административной ответственности, подсудимый решил закрыть вопрос и обратился к заместителю начальника отдела полиции с предложением решить его «по-любовному». Должностное лицо сообщило руководству об этой ситуации, факт коррупционного проявления зафиксировали», – рассказали в ведомстве.

В июне 2026 года предприниматель пришел в кабинет к должностному лицу и передал ему 30 тысяч рублей, вложив купюры в журнал, однако его действия пресекли. Суд квалифицировал его действия как попытку передачи взятки. Свою вину он полностью признал и раскаялся.

Предпринимателя оштрафовали на 100 тысяч рублей, а саму взятку конфисковали в доход государства. Приговор пока не вступил в законную силу.

