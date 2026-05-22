Губернатор Самарской области провел личный прием граждан

Одной из обратившихся за помощью стала жительница дома №11 по улице Шверника в Самаре. Фото: правительство Самарской области.

22 мая губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел личный прием граждан. Одной из обратившихся за помощью стала жительница дома №11 по улице Шверника в Самаре. Здание построили в 1988 году, там проживают более 300 человек. По словам женщины, в доме нужно заменить лифты.

«Лифты очень часто встают, то есть постоянно ломаются. Бывает такое, что неделями даже не работают. В доме живут пенсионеры, которые вынуждены подниматься пешком, носить тяжелые сумки, а также молодые мамочки с колясками. Лет 6–7 назад подъезды отремонтировали – там чисто и аккуратно, а лифты остаются проблемой», – рассказала заявительница Ия Батенева.

Губернатор принял решение, что, несмотря на то что дом молодой, лифты действительно нужно заменить. В этом ему партийным ресурсом посодействовал депутат Самарской Губернской Думы Виктор Воропаев.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал