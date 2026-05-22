Самарец за 30 тысяч рублей продал свою банковскую карту мошенникам

В октябре 2025 года 18-летний житель Самарской области за 30 тысяч рублей продал другому лицу свою банковскую карту, предоставив ему доступ для управления и все сведения, которые нужны для осуществления незаконных банковских операций. Об этом сообщает СУ СК по Самарской области.

«В отношении мужчины завели уголовное дело. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьей за неправомерный оборот средств платежей. Теперь самарцу грозит лишение свободы на срок до трех лет», – рассказали в ведомстве.

Расследование дела продолжается.

