В Самаре подвели итоги конкурса «Лучшее предприятие в городском округе Самара»

В Самаре прошла торжественная церемония вручения Почетного штандарта главы города лучшему предприятию по итогам работы в 2025 году. Обладателем награды стало ООО «Газпром трансгаз Самара» – старейшее газотранспортное предприятие России, работающее в регионе уже 83 года.

«От души поздравляю весь коллектив предприятия, ветеранов, молодых специалистов! Конкурсная комиссия оценивала не только экономические показатели, но и социальную ответственность компании. Сегодня многие предприятия работают в условиях сильнейшего внешнего давления. Со своей стороны гарантирую поддержку промышленному комплексу Самары», – рассказал мэр Самары Иван Носков.

Всего на конкурс поступило 26 заявок от самарских предприятий разных отраслей промышленности. Среди лидеров по номинациям также оказались ООО «Самарский Завод Полимерных Изделий», ЗАО «Нефтефлот», АО «Авиакор – авиационный завод» и другие.

