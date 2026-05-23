В Сызрани 25-летнюю девушку обвиняют в мошенничестве при получении социальных выплат

В Сызрани будут судить 25-летнюю девушку по статье о мошенничестве

В Сызрани местную жительницу обвиняют в мошенничестве, совершенном в крупном размере. Из материалов уголовного дела следует следующее: 25-летняя девушка в октябре 2024 года подала документы в социальную службу для предоставления ей государственной социальной помощи. Девушке выделили 334 тысячи рублей на развитие бизнеса в сфере косметических и эстетических услуг, однако, деньги она потратила на свои нужды. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области:

«В ходе проведения оперативно-разысканных мероприятий сотрудники установили, что денежные средства женщина потратила на личные нужды и нарушила условия социального контракта. Злоумышленница предоставила в социальное учреждение фиктивные чеки о приобретении техники и отчет о расходование полученных средств», – рассказали в ведомстве.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам статьи о мошенничестве, хищении чужого имущества, совершенном в крупном размере. Обвиняемая свою вину признавать не стала, дело направлено в суд для принятия решения по существу.

