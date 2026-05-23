В Самаре на перекрестке 22 Партсъезда и Вольской временно изменена схема движения

В Самаре изменится схема движения транспорта на перекрестке 22 Партсъезда и Вольской

В Самаре приступили к обновлению трамвайных путей на пересечении улиц 22 Партсъезда и Вольской. 22 мая стартовал первый этап работы, до 5:00 28 мая движение транспорта на данном участке будет ограничено. Вторую фазу работ начнут 29 мая с 20:00 и закончат 4 июня к 5:00, работы пройдут на противоположной стороне перекрестка. По данному участку проходят маршрутные трамваи № 2, 4, 7, 11, 12, 19, 21 и 23. Для этих трамваев в первый этап ремонта перекресток будет недоступен в следующие даты и время: с 23 мая 23:00 до 24 мая 05:00: с 24 мая 20:00 до 25 мая 05:00; с 25 мая 20:00 до 26 мая 05:00; с 26 мая 20:00 до 27 мая 05:00; с 27 мая 20:00 до 28 мая 05:00. Об этом сообщили в администрации Самары:

«На втором этапе ремонта участок трамвайной линии будет выводиться из эксплуатации также в вечернее и ночное время: с 20:00 до 05:00 в выходные дни, и с 22:00 до 05:00 в будние дни (кроме 29 мая, когда ограничения стартуют раньше), – сообщают в ведомстве.

Утром трамваи будут работать в прежнем режиме, а в вечернее время их схема движения изменится:

– №4 Постников овраг – Дом печати – Постников овраг – через проспект Ленина – автостанция «Аврора» – Постников овраг;

– №7 (ходят только по будням) – Стадион «Самара Арена – Дом печати и обратно;

– №11 (ходят только в выходные дни) – Стадион «Самара Арена – Дом печати и обратно;

– №12 (ходят только в выходные дни) – Стадион «Самара Арена – Дом печати и обратно;

– № 19 (ходят только по будням) – Улица Фадеева – Дом печати и обратно;

– № 21 – Барбошина поляна – Дом печати и обратно;

– № 23 – Постников овраг – Дом печати – Постников овраг – через проспект Ленина – автостанция «Аврора» – Постников овраг.

