Сотрудники «Комсомольской правды» провели субботник на клумбе из 99 роз

22 мая сотрудники самарского филиала «Комсомольская правда» провели субботник на клумбе на самарской набережной. В 2024 году, к 99-му юбилею, «Комсомолка» решила сделать подарок жителям города и высадила 99 роз в центре города. Тогда высадить прекрасный цветник пришли дорогие читатели, партнеры и настоящие друзья.
24 мая изданию «Комсомольская правда» исполняется 101 год, и в честь этой даты сотрудники самарского филиала провели субботник на памятном месте. Очистили клумбу от сорняков и привели в порядок территорию.
Эта инициатива стала доброй традицией коллектива, объединяющей заботу о родном городе, уважение к истории издания и командный дух.
