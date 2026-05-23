Сотрудники «Комсомольской правды» провели субботник на клумбе из 99 роз

Коллектив "Комсомольской правды" в Самаре провел субботник на памятном месте фото: предоставлено "Комсомолке"

22 мая сотрудники самарского филиала «Комсомольская правда» провели субботник на клумбе на самарской набережной. В 2024 году, к 99-му юбилею, «Комсомолка» решила сделать подарок жителям города и высадила 99 роз в центре города. Тогда высадить прекрасный цветник пришли дорогие читатели, партнеры и настоящие друзья.

24 мая изданию «Комсомольская правда» исполняется 101 год, и в честь этой даты сотрудники самарского филиала провели субботник на памятном месте. Очистили клумбу от сорняков и привели в порядок территорию.

Эта инициатива стала доброй традицией коллектива, объединяющей заботу о родном городе, уважение к истории издания и командный дух.

