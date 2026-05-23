Губернатор Вячеслав Федорищев и глава города Иван Носков закончили объезд Самары

Губернатор Самарской области оценил хор ремонтных работ на улица города фото: администрация Самары

23 мая губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и глава Самары Иван Носков провели рабочий объезд города. Они осмотрели объекты строительства и участки, где ведется реконструкция трамвайных путей. Кроме того, Вячеслав Федорищев сообщил, что в этом году планируется завершить ремонтные работы на улице Дачной. Об этом губернатор рассказал в своих социальных сетях:

«Конечно, внимание уделяем и вопросам безопасности. С Денисом Портнягиным, моим помощником по обеспечению безопасности в регионе, проверили убежища в домах. Некоторые из них находятся в плачевном состоянии», – рассказывает губернатор Самарской области.

В ходе осмотра было принято решение в кратчайшие сроки привести убежища в порядок. Также губернатор посетил дом, в который несколько недель назад прилетел вражеский беспилотник. Вячеслав Андреевич отметил, что восстановительные работы идут полным ходом.

