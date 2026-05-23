В Самаре впервые показали водевиль "Все дело в шляпке" фото: пресс-служба Самарского академического театра оперы и балета

22 мая на Малой сцене Самарского академического театра оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича состоялась премьера водевиля А. Колесникова «Все дело в шляпке». Режиссером спектакля выступила Оксана Штанина, композитор Андрей Колесников. Об этом рассказали в пресс-службе театра:

«Для театра это во многом первый опыт, это первый водевиль в его истории. В спектакле музыка и текст существуют на равных, а такой жанр требует от артистов совершенно иной природы существования на сцене. Это даже не мюзикл, а скорее музыкальная комедия, которая больше присуща драматическому театру. Но мы решили взяться», — отметила режиссёр спектакля Оксана Штанина.

Это легкая комедийная пьеса с забавными недоразумениями, путаницей и неожиданными совпадениями, где случайно найденная шляпка запускает цепочку событий.

