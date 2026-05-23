В Самарской области объявлен желтый уровень опасности из-за жары

В Самарской области объявлен желтый уровень опасности из-за сильной жары. Днем 24 и 25 мая местами в регионе ожидается сильная жара +30 градусов, об этом сообщили в ФГБУ «Приволжское УГМС». Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует жителям и гостям региона соблюдать следующие правила:

«Не рекомендуется долго находится на солнце, особенно с непокрытой головой. Избегайте повышенную активность и физические нагрузки. Пейте, как можно больше жидкости», – рекомендуют в ведомстве.

Надевайте светлую, легкую одежду из натуральных тканей. Людям пожилого возраста и детям не рекомендуется находится на улице во время повышенной солнечной активности, с 12:00 до 15:00.

